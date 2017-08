Uncharted: The Lost Legacy - Naughty Dog über die Entstehung des Action-Adventures

Kurz vor dem offiziellen Release der Standalone-Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy haben sich Creative Director Shaun Escayg sowie Game Director Kurt Margenau in einem Behind-the-Scenes-Video zu Wort gemeldet und über die Entstehung des Action-Adventures gesprochen.

Ende Juli gaben die Verantwortlichen hinter dem Action-Adventure Uncharted: The Lost Legacy bekannt, dass der Titel den Gold-Status erreicht habe und dem geplanten Release damit nichts mehr im Wege.

Anders als in den vorherigen Uncharted-Teilen, wird in The Lost Legacy nicht mehr Nathan Drake im Mittelpunkt stehen, sondern die beiden Damen Chloe Frazier und Nadine Ross. Am 23. August 2017 wird die Standalone-Erweiterung zu dem Action-Adventure Uncharted 4: A Thief's End exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen.

Zwei Wochen vor dem offiziellen Release haben sich die Entwickler von Naughty Dog innerhalb eines Behind-the-Scenes-Videos noch einmal zu Wort gemeldet und über die Entstehung von Uncharted: The Lost Legacy gesprochen.

