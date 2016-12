Was erwartet uns im Story-DLC Uncharted: The Lost Legacy? Naughty Dog gab einige Informationen zu der neuen Protagonistin, dem exotischen Schauplatz, der Spieldauer und den veränderten Gameplay-Mechaniken bekannt.

Auf der PlayStation Experience 2016 wurde unter anderem Naughty Dogs Uncharted 4-DLC The Lost Legacy enthüllt. Nach der offiziellen Vorstellung des Spiels hatte das Team allerdings noch einiges zum Titel zu sagen, was in der allgemeinen Hysterie um The Last of Us 2 vom selben Entwickler irgendwie unterging – bis jetzt.

The Lost Legacy wird definitiv nach Uncharted 4 spielen und Indien als Schauplatz haben. Doch welche Spieldauer können wir erwarten? Laut Naughty Dog wird der DLC länger als Left Behind (DLC von The Last of Us), aber kürzer als Uncharted 4 sein. Wirklich präzise Angaben sind das zugegebenermaßen nicht, aber wir können uns hiermit auf jeden Fall schonmal auf ein ausführliches Abenteuer freuen.

Indien offenbart mehr von Chloes Charakter

Im Mittelpunkt steht diesmal die uns bereits aus vorherigen Teilen bekannte Chloe Frazer und auch Nadine Ross kehrt auf die heimischen Bildschirme zurück. Das indische Setting soll uns hierbei Teile von Chloes Charakter zeigen, die wir bisher nicht kennenlernen konnten, denn sie hat entsprechende Wurzeln.

Außerdem ließ man uns wissen, dass Nadine und Chloe nach dem Tusk of Ganesh - also vermutlich dem Stoßzahn des hinduistischen Elephantengottes - suchen werden und schon zu Beginn der Geschichte das Camp des Hauptantagonisten infiltrieren, es dürfte also von Anfang an spannend werden. Und: Der Titel wird auch spielerisch anders als die bisherigen Teile, da die Geschichte um Nathan Drake bereits zu Ende erzählt wurde und Chloe eine ganz eigene Persönlichkeit mit individuellen Bewegungen und Kampftechniken zu bieten hat. Heißt: Die Mechaniken wurden individuell an die Bedürfnisse der neuen Protagonistin angepasst, The Lost Legacy beinhaltet damit mehr als nur einen alten Hauptcharakter, dem einfach ein neuer Skin übergestülpt wurde.

Wie gewohnt findet ihr alle Informationen zur The Lost Legacy auf unserer Themenseite. Bis wir Neues zu berichten haben, könnt ihr euch mit dem ersten Gameplay-Video die Zeit vertreiben, das euch schon einiges verrät:

Seitenauswahl

Infos zu Uncharted: The Lost Legacy