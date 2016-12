Naughty Dog veröffentlicht zu Uncharted 4: A Thief's End ein Update, das den neuen Koop-Modus ins Spiel bringt. Auf der PlayStation 4 ist der Patch 3,7 GB groß und kann ab heute heruntergeladen werden. Die Erweiterung des Multiplayer-Modus ist für alle Spieler kostenlos.

Ab heute gibt es in Uncharted 4: A Thief's End einen Koop-Modus, in dem ihr mit euren Freunden zusammen gegen Computergegner antreten könnt. „Überleben“ heißt die Inhaltserweiterung für den Mehrspieler des Action-Titels rund um Nathan Drake. Das Update dafür ist jetzt erschienen.

Koop-Modus für Uncharted 4

In „Überleben“ geht es darum, verschiedene Wellen von Gegnern auszuschalten. Je mehr Wellen es gibt, desto stärker werden die Rivalen. Naughty Dog stattet den Koop-Modus von Uncharted 4: A Thief's End mit fünf Schwierigkeitsstufen aus – je härter, desto mehr Belohnungen wie Relikte und Erfahrungspunkte gibt es.

Interessant ist vor allem, dass im Uncharted 4-Koop einige Rollenspiel-Elemente mit auf den Weg gebracht werden. Wir können unseren Charakter mit der Zeit durch verschiedene Upgrades und Hilfsmittel aufstufen und ihn mit neuen Waffen ausstatten.

Update bringt neue Multiplayer-Inhalte

Das 3,7 GB große Update für Uncharted 4: A Thief's End auf der PS4 implementierte jedoch nicht nur den neuen kooperativen Modus, sondern brachte auch weitere Inhalte mit sich. So gibt es im Multiplayer ab sofort King of the Hill sowie zwei neue Maps namens Train Wreck (Zugwrack) und Prison (Gefängnis).

