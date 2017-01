Uncharted 4: A Thief's End - Fast 9 Millionen verkaufte Versionen

Uncharted 4 kann nicht nur durch eine sehr gute Geschichte, eine beeindruckende Grafikkulisse sowie intuitives Gameplay überzeugen, auch hinsichtlich der Verkaufszahlen kann sich Sony wohl mehr als zufrieden zeigen. Mehr als neun Millionen Einheiten sind bisher von dem Action-Adventure verkauft worden.

Uncharte 4: A Thief's End war mit Sicherheit einer der Top-Titel im vergangenen Jahr und konnte bei unseren PlayNation-Awards 2016 einen Pokal für das beste Story-Game abräumen. Doch auch im Hinblick auf die Verkaufszahlen kann sich das Action-Adventure durchaus sehen lassen. Auf der CES 2017 hat Sony nun die Verkaufszahlen enthüllt. Demnach ist Uncharted 4 fast neun Millionen Mal verkauft worden.

Bedenkt man dass der Titel vor gar nicht so langer Zeit im März 2016 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht worden ist, sehen diese Zahlen direkt noch einmal beeindruckender aus. Alleine in den ersten beiden Wochen konnten über 2,7 Millionen Einheiten des Titels verkauft werden. Damit ist Uncharted 4 nun einer der First Party-Titel auf der PS4, die sich am schnellsten verkauft haben.

Verkaufszahlen der PS4 können sich ebenfalls sehen lassen

Auch hinsichtlich der Verkaufszahlen der PlayStation 4 dürfte sich Sony recht zufrieden zeigen. Bis zum 1. Januar des neuen Jahres sind angeblich mehr als 53,4 Millionen PS4 (Standard, Slim sowie Pro) über die Ladentheken gewandert. Alleine ab Ende November 2016 konnte Sony rund 6,2 Millionen weitere Exemplare verkaufen. Der Grund dafür ist sicherlich das alljährige Weihnachtsgeschäft gewesen.

Insgesamt sollen während der Feiertage zum Jahresende 2016 über 50,4 Millionen PlayStation-Spiele verkauft worden sein. Unter diese Zahlen fallen auch sämtliche digitale Downloads.

