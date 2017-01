Ultra Street Fighter II - Kommt mit neuen Charakteren und Spielmodi für die Nintendo Switch

Eine neue Version von Street Fighter II wartet auf euch. Street Fighter II: The Final Challengers wird für die Nintendo Switch veröffentlicht und enthält neue Kämpfer und Spielmodi.

Erinnert ihr euch noch an das Spiel Super Street Fighter II Turbo HD Remix? Der Titel kam im Jahre 2008 als HD-Neuauflage für Xbox Live Arcade in den digitalen Handel. Nun geht Capcom noch einen Schritt weiter und möchte eine neue Version von Street Fighter II für die Nintendo Switch veröffentlichen.

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers enthält eine Vielzahl an Neuerungen. So gibt es allen voran neue Kämpfer, Evil Ryu und Violent Ken, die bereits aus SNK vs. Capcom: SVC Chaos bekannt sind. Capcom hat diesbezüglich folgende Nachricht verlauten lassen:

"Zum ersten Mal in beinahe 20 Jahren, seit Super Street Fighter II, werden sich zwei neue Chraktere dem Kampf anschließen, Evil Ryu und Violent Ken."

Diesbezüglich handelt es sich bei Evil Ryu um das Resultat des "Satsui no Hado", wodurch er beweisen möchte, dass er der stärkste Kämpfer ist. Sein inneres Selbst hat sich verändert, sodass er die absolute Kraft und einen gnadenlosen Blutdurst erlangte. Bei Violent Ken handelt es sich um ein Kampfsubjekt, das M. Bison zu verschulden hat. Er hat Ken entführt und ihn einer Gehirnwäsche unterzogen. Nun besitzt er psychotische Kräfte, was unter anderem dazu führt, dass er seinen Bruder Ryo hasserfüllt entgegentritt.

Abseits des normalen Arcade-Modus gibt es fortan 2vs.1-Kämpfe, ähnlich wie bei Street Fighter Alpha. Einen besonderen Bonus gibt es noch obendrauf. Wer lieber auf eine schicke Retrografik steht, der kann innerhalb des Spiels zwischen der HD-Grafik der Neuauflage und der Retrografik wechseln.

Falls ihr weitere Informationen zur Nintendo Switch benötigt, dann haben wir in einer Übersicht alle wichtigen Artikel und News für euch zusammengefasst.

