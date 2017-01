Der Release der neuen Verson von Ultimate Marvel vs. Capcom 3 erfolgt nun auch für die Xbox One und den PC. Das Datum für die Veröffentlichung der beiden Plattformen ist nun bekannt. Die PS4-Version ist bereits erhältlich, allerdings erscheint hier eine Boxed-Version.

Auf der diesjährigen PlayStation Experience wurde bekanntgegeben, dass es neben Marvel vs. Capcom Infinite auch eine überarbeitete Version von Ultimate Marvel vs. Capcom 3 für die PlayStation 4 geben würde. Dabei handelt es sich um eine neue Version, die mit einer Auflösung von 1080p und mit 60 Bildern die Sekunde daherkommt. Der Release für die PlayStation 4 erfolgte bereits im Dezember 2016, doch nun wurde auch bekanntgegeben, wann die neue Version für die Xbox One erscheint.

Bis dato war nämlich klar, dass es auch eine PC- und Xbox One-Version geben sollte. Doch stand noch kein genaues Datum für die Veröffentlichung fest. Dies sollte sich nun ändern und so wird Ultimate Marvel vs. Capcom 3 am 7. März 2017 für die Xbox One und parallel für den PC erscheinen. Außerdem ist für den Tag eine Boxed-Version für die PS4 und Xbox One geplant, die ca. 30 Euro kosten soll.

Inhaltlich dürft ihr euch auf altbekannte Kämpfer aus dem Hause Capcom (z.B. Albert Wesker, Nemesis, Ryu) und Helden aus dem Marvel-Universum (Spider Man, Iron Man, Hulk usw.) freuen. Die erweiterte Version enthält alle veröffentlichten DLCs.

