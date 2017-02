Ubisoft - Zahlreiche Spiele stark reduziert

Ubisoft hat zahlreiche Spiele stark reduziert, vorrangig The Division und Anno 2205. Nur für kurze Zeit spart ihr außerdem auch beim Kauf von Addons, DLCs und Season Pass. Die Angebote gelten solange, wie der Vorrat reicht.

Fette Rabatte von Ubisoft: Der französische Publisher hat einige Spiele stark reduzieren lassen und verkauft sie derzeit als echte Schnäppchen. Spart derzeit beispielsweise beim Kauf von The Division oder dem Strategie-Hit Anno 2205.

Für nur 24,99€ könnt ihr The Division erwerben, gerade einmal 19,99€ kostet Anno 2205. Vorgänger Anno 2070 kostet in der Königsedition sogar gerade einmal 7,50€ - die zahlreichen Erweiterungen sogar noch weniger.

Nicht nur die Spiele selbst, sondern auch die passenden Zusatzinhalte sind stark rabattiert erhältlich. So gibt es den Season Pass von The Division schon für 19,99€, der von Anno 2205 kostet sogar nur 9,99€. Die einzelnen DLC-Erweiterungen gibt es für 5,99€.

Hier geht es zu allen Ubisoft-Angeboten!*

Publisher Ubisoft verteilt im Rahmen seines Adventskalenders 30 Tage lang Geschenke an alle Spieler. Dazu gehören auch kostenlose Spiele, kleine Goodies, Dekorationen und nette Grüße.

In einer Mission in Watch Dogs 2 wird ein Trailer zum bislang geheim gehaltenen Weltraum-Spiel von Ubisoft gezeigt. Das Game befindet sich offenbar bei Ubisoft San Francisco in Entwicklung. ...