In einer Mission in Watch Dogs 2 wird ein Trailer zum bislang geheim gehaltenen Weltraum-Spiel von Ubisoft gezeigt. Das Game befindet sich offenbar bei Ubisoft San Francisco in Entwicklung. Nun bestätigten zwei Insider, dass es diesen Sci-Fi-Titel wirklich gibt.

Als Watch Dogs 2 vor wenigen Tagen seinen Release feierte, dauerte es nicht lange, bis das nächste Ubisoft-Spiel präsentiert wurde – in einem Easter-Egg im selbigen Game. Dort war ein Trailer zu sehen, der ein Sci-Fi-Spiel im Weltraum vorstellte, mit Geheimhaltungs-Wasserzeichen von Ubisoft.

Ob es das Spiel aus dem Easter-Egg in Watch Dogs 2 wirklich gibt, war unklar. Schließlich gehört ja auch das zum Titel und könnte von Ubisoft so ausgedacht worden sein. Gehackt wurde obendrein noch das Ubisoft-Studio in San Francisco, was die Geschichte noch unsicherer macht.

Update: Easter Egg in Watch Dogs 2 deutet neues Ubisoft-Spiel im Weltraum an

Sci-Fi-Spiel von Ubisoft trägt Codenamen Pioneer

Jetzt meldeten sich jedoch zwei Insider zu Wort, die im Gespräch mit dem Videospiel-Magazin „Kotaku“ bestätigten, dass dieses Weltraum-Game tatsächlich existiert. Einer sprach davon, dass der Titel im kommenden Jahr angekündigt werden sollte. Der andere ist verunsichert, da Chef-Entwickler ausgetauscht worden sind und der Stand des Games nun unklar sei.

Beide waren sich aber einig darin, dass das gezeigte All-Spiel aus Watch Dogs 2 den Codenamen Pioneer träge und sich bei Ubisoft San Francisco in Entwicklung befand – oder immer noch ist.

Videos: Das Let's Play und Unboxing zu Watch Dogs 2

Seitenauswahl

Infos zu Ubisoft

Ubisoft - Weltraum-Spiel aus Watch Dogs 2 gibt es wirklich In einer Mission in Watch Dogs 2 wird ein Trailer zum bislang geheim gehaltenen Weltraum-Spiel von Ubisoft gezeigt. Das Game befindet sich offenbar bei Ubisoft San Francisco in Entwicklung. ...