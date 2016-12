Für welche Spiele der Publisher Ubisoft zukünftig Plattformbergreifendes Zocken anbieten wird, könnt ihr in dieser News lesen.

Die Diskussion, weshalb Multiplayerspiele nicht auf verschiedenen Platformen gleichzeitig und miteinander spielbar sind, gibt es schon länger. Sie macht auch Sinn, denn es ist nachvollziehbar, dass der Freundeskreis wahrscheinlich nicht komplett auf der selben Konsole/dem PC spielt und sich somit ein gemeinsames Leveln, Farmen und generelles Zocken als schwierig erweist.

Bei den aktuell aufkommenden VR-Games ist das besonders ärgerlich. Da es mittlerweile einiges an Auswahl gibt was die Virtual Reality Systeme und Brillen angeht, wird ein gemeinsames Spielen ohne Cross-Platform-Play schwierig. Ubisoft hat sich diesem Problem angenommen und gab nun bekannt, dass ihre VR Games auch auf verschiedenen Systemen zusammen spielbar sein sollen. Den Anfang macht der Flug-Action-Ich bin ein Adler-Simulator Eagle Flight. Ein gemeinsames zocken mit Freunden wird Platformübergreifend auf HTC Vive, Oculus Rift und der Playstation VR möglich sein.

Auch Werewolves Within und Star Trek: Bridge Crew VR sollen das gemeinsame Erleben der Spiele trotz verschiedener Platformen möglich machen.

In einer Mission in Watch Dogs 2 wird ein Trailer zum bislang geheim gehaltenen Weltraum-Spiel von Ubisoft gezeigt. Das Game befindet sich offenbar bei Ubisoft San Francisco in Entwicklung. ...