Die Uplay Server sind offline und nicht erreichbar, Spiele wie Steep oder Rainbow Six: Siege funktionieren deshalb nicht. Online-Dienste des Ubisoft-Clients sind somit komplett down, wie Spieler melden.

Seit Stunden ist das Uplay-Netzwerk von Ubisoft nicht erreichbar, die Server sind weltweit offline. Uplay ist nicht nur der Client, sondern auch die Online-Komponente von Spielen wie Steep oder Rainbow Six: Siege, die jetzt nicht funktionieren.

Wenn Uplay offline ist, sind Netzwerkprobleme bei vielen Ubisoft-Games zu beobachten. Deshalb kann es auf PS4, Xbox One und PC zu permanenten Server Abstürzen und Verbindungsfehlern kommen, die in Error-Meldungen munden.

Wer eine Fehlermeldung für Uplay bekommt, braucht keine Panik haben. Ubisoft arbeitet bereits hart daran, dass die Server auch bei Spielen wie The Division wieder einwandfrei funktionieren.

Dennoch melden Gamer, dass sie wegen Auto-Login bei Spielen wie Steep eine dauerhaft Sperre zum Uplay-Konto erhalten haben. Grund dafür sind zu viele angeblich fehlgeschlagene Login-Versuche in zu kurzem Abstand, weshalb der "Account suspended" wurde.

Es ist unklar, wann genau Uplay wieder einwandfrei funktioniert und keine Server-Probleme im Ubisoft-Netzwerk mehr auftauchen. Server down? Keine Panik, die bisschen Offline-Zeit könnt ihr leicht vertragen.

Grund für die Ursache könnte das Gratis-Geschenk von Assassin's Creed 3 auf dem PC sein. Das wird über Uplay verteilt und sorgt so für eine enorm erhöhte Last auf die Uplay-Server, die ja jetzt offline sind.

