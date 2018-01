Ubisoft - Umfangreiche Serverwartung, zahlreiche Server offline

Derzeit führt Ubisoft Wartungsarbeiten durch, weshalb einige Server offline genommen werden. Wir haben für euch alle Titel aufgelistet, die von den Arbeiten betroffen sind.

Ubisoft hat mitgeteilt, dass einige Server aufgrund von umfangreichen Wartungsarbeiten offline genommen werden. Das Wartungsfenster ist dabei sehr groß und die Liste an dadurch betroffenen Spielen ist lang. Die gute Nachricht ist allerdings, dass es sich dabei nicht um die am meisten gespielten Titel wie Rainbow Six: Siege, The Division, For Honor, Assassin's Creed: Origins etc. handelt.

Die Wartungsarbeiten haben bereits in den Morgenstunden begonnen und werden bis in die kommende Nacht um 1 Uhr andauern. Durch mögliche Komplikationen könnten sich die Arbeiten jedoch auch verzögern. Laut Ubisoft soll die Infrastruktur verbessert werden. Weitere Details nannte der Publisher und Entwickler hingegen nicht.

Die betroffenen Spiele