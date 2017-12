Ubisoft - Stellt VR-Experience für selbstfahrenden Wagen von Renault vor

Ubisoft hat kürzlich auf dem hauseigenen Kanal einen Konzeptwagen vorgestellt, der in Zusammenarbeit mit Renault gebaut wurde. Es handelt sich um ein autonomes Fahrzeug, das sogar mit einer VR-Experience für den Fahrer ausgestattet ist.

Jüngst wurde durch eine besondere Zusammenarbeit auch ein äußerst bemerkenswertes Produkt zu Tage gelegt. Die Rede ist von Ubisoft, die mit dem französischen Fahrzeughersteller Renault agieren, um eine VR-Erfahrung der etwas anderen Art zu fabrizieren. Angestrebt wird ein Wagen, der vollkommen autonom arbeitet und dem Fahrer ein einzigartiges Erlebnis bietet. Ein Konzeptwagen mit dem Namen Symbioz wurde nun präsentiert.

VR-Experience beim autonomen Fahren

Die Entwickler möchten dem Fahrer, der von seinem Wagen automatisch ans Ziel befördert wird, eine temporäre Unterhaltung bieten und dies soll mit einer entsprechenden VR-Technik initiiert werden. Dass der Fahrer in der Zeit gar keine Aufmerksamkeit in Hinsicht auf den Straßenverkehr innehält, sei erst einmal hinten angestellt.

"Der Fahrer traucht in ein immersives Universum ab, das sich progressiv verändert."

So sei die VR-Erfahrung mit dem Auto verbunden, genauso wie die Navigationsdaten und beispielsweise die Geschwindigkeit des Fahrzeuges oder die Autos in der Umgebung. Jede Fahrt soll hier zu einem einzigartigem Erlebnis werden, indem diese Daten in Echtzeit verwertet werden.

Ubisoft möchte, dass der Fahrer ein Gefühl des Entfliehens vernimmt. Er steigt in sein Auto, es fährt ihn an sein Ziel und in der Zeit möge er sogar vergessen, dass er sich überhaupt auf der Straße und unterwegs befindet. Wir haben das entsprechende Video, das die Technik präsentiert, unterhalb des Videos für euch eingebunden.