Ubisoft - Neues Logo offiziell vorgestellt

Der französische Publisher Ubisoft hat ein neues Logo vorgestellt. Der berühmte Wirbel gleicht sich einem deutlich minimalistischeren Design an. Das Logo wird in der Öffentlichkeit zukünfitig bei allen Präsentationen vertreten sein.

Seit 14 Jahren prägt der berühmte Wirbel das Logo von Ubisoft, nun wurde es überarbeitet. Der französische Publisher hat sein neues, im Flat-Design gehaltenes Logo vorgestellt, das fortan in der Öffentlichkeit eingesetzt werden soll.

Der für Ubisoft inzwischen charakteristische Wirbel wird beibehalten, wirkt nun jedoch deutlich zweidimensionaler als zuvor. Dicke Striche und Einfarbigkeit prägen das künftige Corporate Design des Unternehmens - auf Covern, Artworks, Spieleverpackungen und natürlich auch in Trailern.

Ubisoft erklärt seine Logo-Änderung und die Entscheidungen beim Design des neuen Öffentlichkeitsauftritts folgendermaßen:

"Unser Logo ist deutlich zurückhaltender, moderner und monochromatisch gehalten. Die transparenten Elemente innerhalb des Designs, erlauben einen Einblick in die unglaublichen Spielwelten und damit auch einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Der Wirbel und der Buchstabe O sind beide gezielt als Reminiszenz, an die von Hand gemalten Formen gedacht und repräsentieren unsere menschlichen Qualitäten wie Enthusiasmus, Neugier sowie das grain de folie (dt. „Körnchen Verrücktheit“) für welches Ubisoft bekannt wurde."