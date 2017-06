Ubisoft - Großer Blockbuster-Sale gestartet

Ubisoft hat den großen Blockbuster Sale gestartet. Anderthalb Monate lang können Spieler tolle Rabatte mit echten Schnäppchen sichern. Dazu gehören Titel wie For Honor, Tom Clancy's Rainbow Six Siege oder Ghost Recon Wildlands.

Der französische Publisher Ubisoft hat einen großen Blockbuster Sale gestartet. Vom 26. Juni 2017 bis zum 06. August 2017 können sich Spieler ausgewählte Titel aus dem gesamten Ubisoft-Sortiment mit fetten Schnäppchen sichern.

Bis zu 50 Prozent sparen Spieler plattformübergreifend bei Games für PlayStation 4, Xbox One und PC. Dazu gehören Titel wie For Honor, Rainbow Six: Siege, Ghost Recon Wildlands und Watch Dogs 2.

Die deutlich niedrigeren Preise gelten in teilnehmenden Retail-Geschäften sowie bei Onlinehändlern statt.

Reduzierte Ubisoft Spiele im Sale

