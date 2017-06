Ubisoft - E3-Pressekonferenz bekannt gegeben

Ubisoft hat das Datum für seine jährliche Pressekonferenz auf der E3 2017 bekannt gegeben. Im Live-Stream werden Titel wie Far Cry 5, The Crew 2, Assassin's Creed und South Park enthüllt und gezeigt. Außerdem wird ein Exklusivtitel für die Nintendo Switch gezeigt.

Als letzter großer Publisher hat nun auch Ubisoft seinen Termin für die jährliche Pressekonferenz der E3 2017 bekannt gegeben. Im Live-Stream wird die Show am Montag, den 12. Juni 2017, um 22 Uhr Abends deutscher Zeit stattfinden.

Ubisoft wird im Rahmen seiner E3-Pressekonferenz zahlreiche Spiele zeigen und ankündigen. Als sicher gelten Far Cry 5 und The Crew 2, außerdem bekommen wir das nächste Assassin's Creed zu sehen. Zudem erhalten wir einen Blick auf South Park: The Fractured But Whole und Mario x Rabbids Kingdom Battle.

Denkbar ist auch, dass wir ein komplett neues Franchise zu sehen bekommen. In der Vergangenheit enthüllte Ubisoft beispielsweise Watch Dogs, The Division und Steep. Noch ist unklar, was Ubisoft uns dieses Jahr zeigen könnte.

