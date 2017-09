Ubisoft - Download-Games stark reduziert

Ubisoft hat zahlreiche Download-Games für den PC stark reduziert. Nur für kurze Zeit könnt ihr die Uplay-Codes auf Amazon zum günstigen Preis kaufen. Mit dabei sind Klassiker wie Die Siedler und Neuerscheinungen wie For Honor.

Für PC-Spieler gibt es bei Amazon aktuell einige starke Angebote zu sichern. Mehrere Ubisoft-Games sind als Download-Key ordentlich reduziert und versprechen kräftige Rabatte für die Uplay-Plattform.

Mit dabei sind Klassiker wie Die Siedler, Neuerscheinungen wie For Honor und weitere Titel wie From Dust, Rayman Origins und South Park: The Stick of Truth.

