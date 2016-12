Ubisoft feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Deshalb gibt es immer wieder verschiedene Aktionen für die Spieler. Ab jetzt könnt ihr euch ein kostenloses Game schnappen.

Happy Birthday, Ubisoft! Der französische Publisher feiert in diesem Jahr seinen stolzen dreißigsten Geburtstag und gilt damit als einer der Urgesteine der Gamingwelt.

Anlässlich des runden Geburtstags gibt es in diesem Jahr gleich 7 Ubisoft-Spiele für PC völlig kostenlos. Bis Dezember wird jeden Monat ein neues Spiel gratis verfügbar sein.

Im Dezember dürfen wir uns diesmal auf die Straßen begeben: Assassin's Creed 3 wird an alle PC-Spieler verschenkt! Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Connor im 18. Jahrhundert und begebt euch in die Zeit der amerikanischen Revolution. Den Titel könnt ihr euch ab dem 7. Dezember kostenlos herunterladen und direkt loszocken, die Aktion gilt noch bis zum 4. Januar.

Ihr findet hier weitere kostenlose Spiele für Steam, Origin und Co.

So bekommt ihr das Ubisoft-Spiel kostenlos

Besucht den Ubisoft Club. Meldet euch mit eurem Uplay-Konto an oder registriert euch bei Uplay. Klick auf 'Das Spiel jetzt holen'. Fertig! Du kannst es nun über Uplay herunterladen.

