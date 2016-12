Ubisoft verschenkt zu Weihnachten gleich sieben PC-Spiele. Der französische Entwickler und Publisher packt dabei alle Games in ein weihnachtliches Paket, die im Laufe des Jahres bereits kostenlos zu bekommen waren. Wir erklären, wie ihr die Titel jetzt über Uplay gratis herunterladen könnt.

Zum 30. Geburtstag von Ubisoft gab es 2016 immer wieder ausgewählte Spiele kostenfrei zu haben. Es reichte eine Anmeldung beim Ubisoft Club, dem sozialen Bereich von Uplay – und schon konnten wir Titel wie The Crew oder Rayman Origins gratis bekommen.

Nun verlängert der Entwickler und Publisher die Aktion „Ubisoft 30“ um ein paar Tage. Grund dafür ist der vierte Advent am morgigen Sonntag: Zur Weihnachtszeit will uns Ubisoft nochmals die Chance geben, sieben Spiele komplett kostenlos zu erhalten.

Mit dabei sind diese Ubisoft-Games:

Alles, was ihr machen müsst, um die Spiele kostenlos zu erhalten, ist euch auf der offiziellen Uplay-Seite mit eurem Account anzumelden oder ein neues Profil zu erstellen. Jetzt genügt ein Klick auf die Aktionsseite zu UBI 30 im Ubisoft Club. Dort findet ihr den Button „Holt euch euer Bundle“.

Jetzt befinden sich die PC-Titel in eurer Uplay-Bibliothek. Ihr seht als Bestätigung diesen Hinweis: „Glückwunsch, du hast alle 7 Spiele aus der Ubi 30-Aktion angefordert! Als Belohnung erhältst du ein exklusives Abzeichen, das du an dein Profil heften kannst.“

Die Geschenk-Aktion von Ubisoft startete am 15. Dezember und läuft nur noch bis zum morgigen 18. Dezember 2016.

