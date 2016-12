Publisher Ubisoft verteilt im Rahmen seines Adventskalenders 30 Tage lang Geschenke an alle Spieler. Dazu gehören auch kostenlose Spiele, kleine Goodies, Dekorationen und nette Grüße.

Der französische Publisher Ubisoft scheint sein dreißigjähriges Jubiläum gebührend zu feiern. Nicht nur, dass 7 Spiele kostenlos verschenkt werden, jetzt startet man einen 30 Tage lang andauernden Adventskalender mit zahlreichen Überraschungen.

Ubisoft nennt den Adventskalender die 30-Tage-Geschenkeparade und die hat es wirklich in sich. So dürft ihr euch nicht nur auf zahlreiche kostenlose Spiele, sondern auch auf viele nette Kleinigkeiten zur Weihnachtszeit freuen.

Rayman kostenlos für Android und iPhone

Heute könnt ihr beispielsweise das originale Rayman-Spiel kostenlos für euer Smartphone herunterladen! Geht dafür einfach in den Google Play Store auf Android-Smartphones und in den App Store auf eurem iPhone!

Falls ihr wissen wollt, was es in den nächsten 30 Tagen noch so abzustauben gibt, hier die vollständigen Inhalte des Ubisoft-Adventskalenders. Beachtet, dass nicht alles davon vollständig enthüllt wurde und vieles nur Platzhalter sein könnte, da die Inhalte offiziell noch nicht bekannt sind.

24. November: Rayman Clasic für Smartphones.

25. November: 30% auf Ubisoft-Spiele.

26. November: Exklusive Kollektion von E3-Karten.

27. November: Exklusives Ubi30-GIF.

28. November: For Honor GIFs.

29. November: Ubi30 360-Bild.

30. November: Just Dance Grußkarte.

1. Dezember: Ubisoft Do-It-Yourself Aventskalender.

2. Dezember: Steep Wallpaper.

3. Dezember: Exklusive digitale Poster von der E3 2016.

4. Dezember: Rabbids Holiday-Goodies.

5. Dezember: WWW Wallpaper.

6. Dezember: Ubisoft Cocktail-Rezepte.

7. Dezember: Assassin's Creed 3 für PC.

8. Dezember: Ubisoft Geschenkpapier.

9. Dezember: 300 Spiele werden verschenkt.

10. Dezember: Watch Dogs 2 Wallpaper.

11. Dezember: Ubisoft Gift-Tags.

12. Dezember: Ubisoft Dessert-Rezepte.

13. Dezember: Ghost Recon GIFs.

14. Dezember: Wallpaper für euer Handy.

15. Dezember: Prince of Persia für PC.

16. Dezember: Rayman Origins für PC.

17. Dezember: Splinter Cell für PC.

18. Dezember: The Crew für PC.

19. Dezember: Rayman GIF.

20. Dezember: Steep GIF.

21. Dezember: Exklusive digitale Weihnachtskarten.

22. Dezember: Ubi30-Wallpaper.

23. Dezember: Weihnachtsdekoration von Ubisoft.

