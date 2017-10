Twitter - Doppelt so lange Tweets im Test

Was macht ein chronisch verlustbringender Kurznachrichtendienst, wenn er unter dem Druck der Börse steht die Zahl der Nutzer zu steigern? Na klar, es wird überlegt die bisherige Beschränkung bestehend aus maximal 140 Zeichen zu verdoppeln.

Derzeit testet Twitter mit einer kleinen Gruppe, ob die Aufstockung von 140 auf 280 Zeichen einen positiven Effekt haben könnte. Die endgültige Entscheidung ist bei den Verantwortlichen hinter Twitter noch nicht getroffen worden und es bleibt spannend ob diese Änderungen überhaupt für alle Nutzer verfügbar gemacht wird. Die ersten Reaktionen der Nutzer fallen bisher jedenfalls gemischt aus.

Dabei soll der Test in allen Sprachen durchgeführt werden - außer in Japanisch, Chinesisch und Koreanisch. In diesen Sprachen könne ohnehin mehr Inhalt mit weniger Schriftzeichen vermittelt werden, erklärte Twitter. Nur 0,4 Prozent der Tweets auf Japanisch erreichten die Länge von 140 Zeichen, rechnete Twitter vor. Bei englischsprachigen Tweets seien es nur neun Prozent - und viele Nutzer seien über die Begrenzung frustriert. Die durchschnittliche Länge betrage dabei 15 Zeichen in japanischen Tweets und 34 Zeichen in englischen.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu