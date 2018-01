Twitch - Zahlt 90 Millionen US-Dollar für Übertragungsrechte an der Overwatch League

Die Overwatch League wird über Twitch ausgestrahlt. Dafür haben die Verantwortlichen hinter Twitch satte 90 Millionen US-Dollar hingeblättert - eine Rekordsumme.

Alle potenziellen Zuschauer der kommenden Overwatch League können ganz entspannt via Twitch einschalten, um live bei der Übertragung der professionellen Blizzard-Liga dabei zu sein. Hier gibt es nicht nur alle Saison-Spiele, sondern auch noch alle Play-offs und die Post-Season zu sehen. Ein Rundum-sorglos-Paket, das sogar in drei Sprachen übertragen wird (Englisch, Französisch, Koreanisch). In Deutsch werden die Spiele nicht übertragen.

Und um das alles zu gewährleisten, mussten die Verantwortlichen hinter Twitch vorerst eine stattliche Summe auf den Tisch legen. Ganze 90 Millionen US-Dollar kostet Twitch der Spaß - das ist der größte Vermarktungs-Deal in der Geschichte des Esports. Am ehesten vergleichbar ist er mit dem Deal über 300 Millionen US-Dollar, den Riot Games mit BAMTech vor einiger Zeit für 7 Jahre abschloss. Der Vertrag gilt nun für die ersten beiden Jahre der Overwatch League, also kommen 45 Millionen US-Dollar pro Übertragungsjahr zusammen.

Der CEO von Blizzard, Armin Zerza, hat sich diesbezüglich nun zu Wort gemeldet:

"Unsere Fans sind mit den Inhalten auf Twitch vertraut, wir wünschen uns eine hohe Zuschauerzahl für die erste Saison der Overwatch League und alles Folgende. Aus diesem Grunde ist die historische Partnerschaft ideal für Activision Blizzard, Twitch und - das ist das Allerwichtigste - für unsere wachsende Fangemeinde."

Exklusive Overwatch-Inhalte

Die Zusammenarbeit wird unter anderem exklusive Goodies für alle Fans bereithalten. Dazu sollen virtuelle Merchandise-Artikel, Twitch-Cheermotes und beispielsweise Ingame-Items für Overwatch in der Zukunft veröffentlicht werden.

Ihr müsst die Liga übrigens nicht ausschließich auf der Plattform Twitch verfolgen. Die Spiele werden unter overwatchleague.com, mlg.com und in der MLG-App sowie über die Overwatch-App (iOS und Android) zu sehen sein. Ab dem 11. Januar 2018 werden die ersten Spiele übertragen.