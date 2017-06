Twitch - Tickets für TwitchCon 2017 - Preise und Vorverkauf

Der Ticket-Verkauf der TwitchCon 2017 ist gestartet. Auf der hauseigenen Messe zeigt die Livestreaming-Plattform neue Funktionen und lädt bekannte Streamer für Bühnenauftritte und Fantreffen ein. Preise und Vorverkaufs-Infos findet ihr hier.

Mit der TwitchCon 2017 wird auch dieses Jahr wieder eine eigene Twitch-Messe veranstalten, die sich voll und ganz um das Geschehen auf der Livestream-Plattform dreht. Dabei gibt es mehrere Veranstaltungen, Bühnen-Shows und Fantreffen, die mit den Streamern ausgetragen werden.

Tickets für die TwitchCon 2017

Die Tickets für die TwitchCon 2017 können ab sofort gekauft werden. Für alle drei Tage kostet der Eintritt 179 Dollar, wer noch früher bucht erhält mit dem Early-Bird-Bonus eine Ermäßigung von 20 Dollar. Vor Ort wird die Eintrittskarte 199 Dollar kosten. Für Freitag und Sonntag kostet die Karte 89 Dollar, für Samstag 109 Dollar. Am Samstag findet zusätzlich eine Twitch-Party statt.

Die TwitchCon 2017 findet von 20. bis 22. Oktober im Long Beach Convention and Entertainment Center in Long Beach in den USA statt. „Bereits letztes Jahr bot Twitch seinen zahlreichen Künstlern auf der TwitchCon eine Bühne für Theater-, Comedy-, Tanz-, Musik- und Magie-Shows. Dieses Jahr erweitert Twitch die Talent Show, hebt kategorische Einschränkungen auf und öffnet sie für alle Künstler sowie Darsteller, die regulär auf Twitch Creative streamen“, heißt es in der Ankündigung.

