Twitch - Streamer bricht Embargo der neuen Pokémon-Spiele und wird gebannt

Der bekannte Streamer Mark McKenzie, der im Internet als Werster auftritt, wurde für einen gewissen Zeitraum von der Streaming-Plattform Twitch gebannt. Er spielte eines der neuen Pokémon-Spiele, als es passiert ist. Bei den Inhalten handelte es sich wohl um "unauthorisierte Pre-Release-Inhalte", wofür er demnach keine Erlaubnis hatte. Bemerkenswert an der Sache ist, dass er das Spiel zuvor legal im eShop erworben hat.

Hierbei handelte es sich um Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond. Die Spiele erschienen in den Vereinigten Staaten am 17. November 2017 und in Australien am 16. November 2017. Wie Kotaku nun berichtet, soll er sich die Zeitverschiebung zunutze gemacht haben, der sich zu dem Zeitpunkt in Deutschland befand und auf seinen australischen Account zugriff, um Ultrasonne vorab spielen zu können.

Er begann zu streamen und nach kurzer Zeit wurde dieser wohl unterbrochen. Nintendo of America verwies auf das Embargo, das er mit dem Stream gebrochen hätte. Via Twitter hat sich Werster zu Wort gemeldet:

I think buying a game through the eShop is the most legal way you could. Straight from the company, no reseller to distribute at all. And I get suspended for streaming it. Unreal, Nintendo. Plenty of real targets and you shoot at this guy