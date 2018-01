Twitch - Das sind die Top 10 Games auf Twitch im November 2017

Welche Spiele waren letztes Jahr wirklich interessant und welche wurden am häufigsten auf Twitch angeschaut? Wir haben die Twitch Top 10 Games in November 2017 für euch.

Die Webseite Statista hat nun eine bemerkenswerte Zusammenfassung für alle Twitch-Interessenten aufgestellt. Falls ihr euch gefragt habt, welche Spiele letztes Jahr auf Twitch gefragt waren und am meisten geschaut wurden, dann gibt es jetzt eine entsprechende Antwort für das späte 2017. Es wurde eine Analyse hinsichtlich des Monats November in 2017 erhoben.

Die Statistik bezieht sich auf die Anzahl der Stunden, die ein Spiel insgesamt angeschaut wurde. So wurde errechnet, dass sich League of Legends auf Platz eins befindet mit 82,56 Millionen Stunden. Auf Platz zwei folgt PUBG mit 49,39 Millionen Stunden, dicht gefolgt von DOTA 2, das 39,49 Millionen Stunden verbuchen konnte.

Selbstredend handelt es sich bei IRL nicht um ein Spiel, sondern um den Streaming-Status "In Real Life". Dieser wird seitens der Streamer entsprechend eingestellt, um zu kennzeichnen, dass sie sich gerade nicht in einem Spiel befinden und abseits dessen aus ihrem Leben streamen. Alle weiteren Zahlen findet ihr in der Auflistung.

Twitch: Top 10 Games in November 2017

Das sind die zehn beliebtesten Spiele in 2017 (November) auf Twitch:

League of Legends - 82,56 Millionen Stunden PUBG - 49,39 Millionen Stunden DOTA 2 - 39,49 Millionen Stunden Hearthstone - 27,37 Millionen Stunden CS:GO - 25,7 Millionen Stunden IRL - 23,78 Millionen Stunden Fortnite - 23,27 Millionen Stunden Overwatch - 22,21 Millionen Stunden Call of Duty - WWII 18,2 Millionen Stunden World of Warcraft - 17,58 Millionen Stunden

Anmerkung: Das sind die weltweiten Zahlen für Gaming-Content auf Twitch. Sie wurden für den Monat November in 2017 erhoben.