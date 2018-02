Twitch - Server kurzzeitig offline wegen Livestream von Dr DisRespect

Der Streamer Dr DisRespect ist zurück auf Twitch und unterhält erneut abertausende Zuschauer. Doch sein Comeback verlief nicht ganz reibungslos.

Während des grandiosen Comebacks von Dr DisRespect kam es zu einem kuriosen Vorfall, der Twitch betrifft. Die Server von der Streaming-Plattform konnten dem gigantischen Ansturm der Zuschauer nicht standhalten. Die Server waren kurzzeitig nicht erreichbar.

Dr DisRespect sprengt Twitch-Server

Am gestrigen Tage vollzog der Twitch-Streamer Dr DisRespect sein angekündigtes Comeback. Die Zuschauerschaft konnte es kaum abwarten, den notorischen Unterhalter in neuer Bestform zu erleben. Der Ansturm war sogar so gigantisch, dass die Server ähnlich wie beim Comeback von Tyler1 für kurze Zeit nicht erreichbar waren. Der Stream verzögerte sich deshalb um circa zehn Minuten.

Innerhalb der zehn Minuten war die Plattform scheinbar komplett offline. Es wurden keine Inhalte geladen, weder auf der Startseite noch im eigentlichen Streaming-Fenster: "Error loading data." hieß es auf allen Anzeigen. Nach dem holprigen Start ging es dann jedoch endlich los, ganz zu Freuden der Zuschauer und des Streamers Dr DisRespect.

Wie erfolgreich das Comeback verlief, erfahrt ihr in unserer Story:

