Twitch - Rocket Beans starten Live-Stream auf Twitch und YouTube

Rocket Beans TV wird seit letztem Jahr nicht mehr auf Twitch ausgestrahlt, sondern nur noch auf YouTube. Diesen Wechsel macht das Team rund um Daniel Budiman, Nils Bomhoff, Etienne Gardé und Simon Krätschmer nun rückgängig.

Bald werden die Rocket Beans nicht mehr nur auf einer Plattform ihre Sendungen zeigen. Wie der 24/7-Internetsender heute bekannt gab, wird der Live-Stream auf Twitch wieder online gehen. Zuvor gab es einen aufmerksamkeitsstarken Wechsel von Twitch zu YouTube Gaming.

Rocket Beans TV wieder auf Twitch live

Laut eigenen Angaben will Rocket Beans TV damit wieder mehr Zuschauer erreichen und die Fans nicht an eine Plattform binden. So bietet Twitch ganz andere Funktionen und Zusatzinhalte als YouTube Gaming. Einige Zuschauer weigerten sich zum Wechsel am 1. September 2016, den Stream auf YouTube weiterzusehen.

Schon ab Mittwoch, dem 31. Mai 2017, werden die Rocket Beans Daniel Budiman, Nils Bomhoff, Etienne Gardé und Simon Krätschmer und ihre Moderatoren-Kollegen wieder auf Twitch live gehen.

Hier geht es zu Rocket Beans TV auf Twitch.

