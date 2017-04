Twitch - Neue Subscriber-Preise und was sie bringen

Auf Twitch werden ab sofort neue Abonnenten-Modelle für 10€ und 25€ im Monat getestet. Sie geben Zugriff auf exklusive Emotes und sollen die Live-Streamer noch besser unterstützen. Für Twitch ist es ein weiterer Schritt, Spenden einzudämmen.

Wer auf Twitch jemanden abonniert, muss dafür zahlen. Bislang waren für einzelne Live-Streamer 5€ und für Team-Netzwerke 6€ im Monat fällig – wobei der Großteil des Geldes direkt an den Streamer floss und die Zuschauer ihn so unterstützen können.

Neue Abonnenten-Modelle auf Twitch

An diesem Abo-Modell ändert sich nichts. Die Subscriber bekommen bald nur noch zwei weitere Möglichkeiten: monatlich 10€ oder 25€ zahlen und die Streamer somit nochmals mehr unterstützen. Dafür winken exklusive Emotes für die Zuschauer und mehr Funktionen für die Streamer.

So können statt bisher 14 Emote-Stufen ganze 50 Plätze belegt werden. Einige Smileys können exklusiv für die höherwertigen Abonnenten vergeben werden. Außerdem ist es den Live-Streamern möglich, beispielsweise Gewinnspiele nur für die Subscriber zu eröffnen, die mehr als 10€ oder 25€ bezahlen.

Live-Streamer müssen Provision abgeben

Hinter dem erweiterten Subscriber-System, das sich derzeit noch in der Testphase befindet, steckt die Refinanzierung über die Plattform. Twitch sind die Spenden ein Dorn im Auge, da der Streaming-Anbieter keine Anteile daran erhält. Bei Abonnements oder den im letzten Jahr eingeführten Twitch-Cheerings behält die Seite eine Provision ein und verdient so an den Einnahmen des Streamers mit.

