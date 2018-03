Twitch - Neue App auf der PS4, App wurde maßgeblich verbessert

Die Twitch-App für die PS4 wurde überarbeitet und das Update kann sich nicht nur sehen lassen, es bringt zudem ein wichtiges Feautre zur manuellen Auflösung mit sich.

Jetzt gibt es tatsächlich eine Neuerung auf der PS4, auf die viele Zuschauer des Streaming-Dienstes Twitch schon längere Zeit warten mussten. Die Twitch-App wurde generalüberholt und erstrahlt nun in einem neuen Glanz.

PS4-App technisch verbessert

Wenn es um Twitch auf der PS4 ging, haben viele am Ende doch zum internen Browser gegriffen, da die App zeitweilig trotz solider Leitung anfing zu ruckeln. Insgesamt war sie auch eher weniger intuitiv, wie es beispielsweise auf dem Smartphone der Fall ist. Doch diese Probleme könnten sich jetzt mit der neuen App in Luft auflösen. Die Auflösung des Streams kann nun manuell eingestellt werden und das war vorher eben nicht der Fall. Dadurch musste sich der Stream stets automatisch eine Auflösung suchen, was zu entsprechenden Fehlern führen konnte.

Doch auch das Chatten mit dem Streamer und der Community soll nun noch einfacher funktionieren. Viel benutzerfreundlicher wirkt die Twitch-App doch wieder nach einer möglichen Alternative. So wirken nicht nur die einzelnen Screens optisch verbessert, die Auswahl der einzelnen Channels ist nun ebenfalls einfacher möglich. Im PlayStation Store könnt ihr einen ersten Blick draufwerfen.

Am besten schreibt ihr eure Erfahrung mit der neuen Twitch-App unterhalb der News in die Kommentare, damit wir hochrechnen können, wie euer durchschnittliches Feedback diesbezüglich lautet. Die Resonanz der Twitter-User ist bis dato überaus positiv.

