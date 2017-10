Twitch - Montag startet Anime-Marathon mit Yu-Gi-Oh! und RWBY

Die Streaming-Plattform Twitch startet ab Montag mit einem Anime-Marathon, bei dem Anime-Fans eine Menge geboten werden soll. So werden unter anderem die Serien RWBY und Yu-Gi-Oh! als Livestream zur Verfügung stehen.

Anime werden immer beliebter und der Trend ist auch an der Streaming-Plattform Twitch nicht vorbeigegangen. Daher entschloss man sich schon in der Vergangenheit einen Anime-Marathon zu starten, der sehr erfolgreich ablief. Aufgrund des Erfolgs plante man kurzerhand jetzt einen zweiten Anime-Marathon, der bereits am kommenden Montag starten soll.

Ab Montag erwartet die Fans des japanischen Zeichentricks ein Marathon der Serie RWBY, die von der amerikanischen Produktionsfirma Rooster Teeth entwickelt wurde und hierzulande wahrscheinlich eher unbekannt sein dürfte. Interessant dürfte es für die deutschen Anime-Fans jedoch ab dem 15. Oktober werden, denn dann startet der Marathon zur Anime-Serie Yu-Gi-Oh!. Die Serie rund um das Kartenspiel hat auch in Deutschland eine Menge Fans und dürfte bei einigen Zuschauer Erinnerungen an die Jugend wecken, als die Serie auf RTL 2 lief.

Wer noch nicht genug hat, bekommt zwischendurch zusätzlich Interviews und Talkshows geboten. Angefangen wird damit ebenfalls am Montag, wenn Twitch live von der New York Comic-Con und den dortigen Anime-Ständen berichtet. Es dürfte also für so ziemlich jeden Anime-Anhänger etwas dabei sein und ganze drei Wochen Spaß bevorstehen.

8. Oktober 8, 21 Uhr — Offizieller Twitch Livestream von der New York Comic-Con

9. Oktober, 19 – 20 Uhr — HyperOtaku Preshow-Marathon

9. – 14. Oktober, 20 Uhr — RWBY-Marathon

2. & 16. Oktober, 22 – 23 Uhr — Twitch Creator Shilin zeichnet im Manga-Stil

15. Oktober, 20 – 21 Uhr — Yu-Gi-Oh! Preshow

15. – 30. Oktober, 21 Uhr — Yu-Gi-Oh!-Marathon

Freut ihr euch auf das Event oder ist das überhaupt nichts für euch?

Seitenauswahl

Twitch - Rundfunklizenz-Hoffnung dank neuer NRW-Regierung Streamer in NRW dürfen sich nach den Landtagswahlen über die neue Koalition freuen, denn sie sollen zukünftig keine Rundfunklizenz mehr benötigen. Grund für Frust gibt es dafür bei den GTA ...