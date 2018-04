Twitch - Kostenlose Games für Prime-Mitglieder im April 2018

Twitch Prime-Mitglieder erhalten ab sofort ähnliche Goodies wie beim PlayStation Plus- und Xbox Live Gold-Dienst. Gratis-Games warten monatlich auf euch und auch im April 2018 sind einige Spiele im Paket enthalten.

Falls ihr über ein Amazon Prime-Account und damit auch über Twitch Prime verfügt, dann habt ihr nun ein Anrecht auf die "Free Games With Prime", die in Zukunft in einem monatlichen Rhythmus aktualisiert angeboten werden.

Das Gratis-Paket mit mehreren Spielen kann sich im April 2018 durchaus sehen lassen. Das Paket für den März ist bereits durch das neue Games-Bundle ersetzt worden. Die neuen Gratis-Spiele werden bis zum 30. April 2018 angeboten.

Spiele-Bundle ab dem 01. April 2018

Tales from the Borderlands

SteamWorld Dig 2

Kingsway

Tokyo 42

Dubwars

Seit dem 1. April 2018 wird das zweite Bundle angeboten, das mit Tales from Borderlands, SteamWorld Dig 2, Kingsway, Tokyo 42 und Dubwars auftrumpft. Falls ihr über eine aktive Prime-Mitgliedschaft verfügt, könnt ihr jetzt zuschlagen! Und wenn euch die Spiele nicht zusagen, könnt ihr im nächsten Monat erneut hereinschauen. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Twitch Prime ist ein Bestandteil von Amazons Prime-Dienst und kann innerhalb einer 30-tägigen Probemitgliedschaft ab 7,99 Euro im Monat getestet werden.

