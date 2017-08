Twitch - Filter für Helden bei Overwatch und Hearthstone eingeführt

Die Streaming-Plattform Twitch hat ein neues Features erhalten, das euch das Filtern nach bestimmten Helden erlaubt. Dies ist zum aktuellen Zeitpunkt für die Spiele Overwatch und Hearthstone aus dem Hause Blizzard möglich.

Twitch dürfte so ziemlich jedem Videospieler ein Begriff sein: Auf der Plattform könnt ihr Live-Streams von allerlei Videospielen schauen und euren Lieblings-Streamern folgen. Dabei war es bisher nur möglich nach Spielen und der Sprache der jeweiligen Streamer zu sortieren und keine tiefergehenderen Filter anzuwenden.

Filtert nach euren Lieblingshelden

Genau das ändert sich jetzt, denn die Macher von Twitch führten ein neues Feature für zwei beliebte Games ein: Mit einem detaillierteren Filtersystem ist es jetzt nämlich möglich bei Blizzards Spielen Overwatch und Hearthstone nach Helden zu sortieren. Wenn ihr also beispielsweise ein großer Fan der Heilerin Mercy im Shooter Overwatch seid und vielleicht noch die eine oder andere Sache dazulernen wollt, könnt ihr jetzt einfach festlegen, dass ihr nur Streams angezeigt bekommt, in denen gerade eben jene Mercy gespielt wird.

Bei Hearthstone sieht das sehr ähnlich aus: Ob Krieger, Hexenmeister oder Schamane - ihr entscheidet euch für eine Klasse und bekommt dann die jeweilige Auswahl geliefert. Bei Blizzards Kartenspiel geht die Geschichte aber sogar noch ein Stückchen weiter, denn hier könnt ihr zusätzlich noch nach Spielmodi sortieren. Wenn ihr also einen Stream sehen wollt, in dem aktuell ein Versuch in der Arena angegangen wird - kein Problem. Das gleiche gilt für einen Filter, der euch nur gewertete Spiele zeigt und euch die Streamer auf dem Weg zum Legendenstatus verfolgen lässt.

Neue Technik von ClipMine

Wer jetzt befürchtet, dass somit extra eine weitere Einstellung getätigt werden muss, kann beruhigt werden, denn all das geschieht automatisch. Das System von Twitch wertet eure Bildschirmaufnahme aus und erkennt dann von alleine, um welchen Helden es sich handelt und in welchem Spielmodus ihr euch gerade befindet. Möglich ist dies durch die Technik der Firma ClipMine: Das Unternehmen gehört - wie auch Twitch - zu Amazon und fokussiert sich auf eben solche Dinge, die die Erfahrung von Streams für die Zuschauer noch spannender machen können.

Die Neuerung wurde recht überraschend eingeführt, da in der Vergangenheit wenig in diese Richtung gedacht wurde. Sie erscheint jedoch völlig sinnvoll und dürfte der Streaming-Plattform Twitch ein Alleinstellungsmerkmal bieten mit dem so wohl kaum jemand gerechnet haben dürfte. Twitch lässt noch offen, ob ähnliche Features für andere Spiele geplant seien, aber macht Andeutungen in diese Richtungen, denn man solle "die Augen offen halten für weitere Updates in der Zukunft".

