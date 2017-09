Twitch - Erweiterungen verbessern das Stream-Erlebnis

Mit der Online-Streaming-Plattform Twitch erstand der Konzern Amazon Ende 2014 einen Dienst, der sich schon zu dem Zeitpunkt einiger Beliebtheit erfreuen konnte. Auf Twitch werden im Normalfall Livestreams von Videospielen gezeigt - durch den Kauf von Amazon erweitert sich das Portfolio jedoch mehr und mehr. Auch Weiterentwicklungen an der Plattform liegen Amazon und Twitch scheinbar sehr am Herzen und so kündigten sie jetzt mit den Extensions ein neues Feature für die Streams an.

Schon im Mai startete eine Beta-Phase mit unterschiedlichen Twitch-Erweiterungen. So konnten die Zuschauer beispielsweise in einem Stream von Blizzards Kartenspiel Hearthstone in einer Art Overlay genauere Informationen über die aktuellen Karten bekommen. Wie Twitch jetzt offiziell ankündigte, ist die offizielle Implementierung der Extensions nicht mehr weit weg und man präsentierte weitere Arten wie die Streams und die Interaktion mit der eigenen Community verbessert werden könnten. Die Streamer werden über einen sogenannten Extension Manager die gewünschten Features auswählen und diese zum eigenen Stream hinzufügen können.

Dabei reicht das Portfolio von Dingen wie dem angesprochenen Hearthstone-Layout über Sachen wie virtuelle Haustiere, die auf den Stream und die Zuschauer reagieren sollen. Demnach entwickle sich das Kappa Pet während des Streams weiter, freue sich über Zuschauerzahlen oder schläft, wenn der Streamer offline geht. Aber auch wirklich sinnvolle Dinge sollen möglich sein: Die Erweiterung der Plattform StreamLabs erlaubt den Zuschauern zum Beispiel eine einfachere Methode an Giveaways teilzunehmen. Auch eine eigene Implementierung von Amazon-Features ist angedacht und könnte den Streamern eine weitere Monetarisierungsart erlauben, die bisher nur umständlich zu lösen war.

Die Entwicklung der Extensions werde nicht von Twitch übernommen, sondern von außenstehenden Entwicklerteams, die die Plattform mithilfe der Erweiterungen zu einem noch besseren Ort machen wollen. Die Erweiterungen, die in der nächsten Zeit an den Start gehen sollen, seien jedenfalls nur der Anfang und der Kreativität dürfte auf Dauer keine Grenzen gesetzt sein. Eine Liste einiger zuerst erscheinenden Extensions findet ihr untenstehend.

Destiny Armory Overlay by Grab Games: Dive into Destiny gear, view details on perks, get class info, and more — all seamlessly incorporated into the stream.

Gear on Amazon: This panel highlights Partners and Affiliates’ favorite products on Amazon, making it easy for viewers to find and purchase them. It also helps fans support their favorite creators, since members of the Amazon Associates program earn commissions.

Hearthstone Match Ticker by Battlefy: Live ticker for Hearthstone tournaments on Battlefy.

Innkeeper: Interactive Hearth Overlay by Curse: Interactive deck overlay and card tooltips.

Isaac Tracker by Pretzel Tech: Allows viewers to view the level seed and details on items picked up while playing Binding of Isaac.

Kappa Pet by Porcupine: A virtual pet that lives on the channel page, which responds to viewers, evolves as the stream runs, and goes to sleep when the creator is offline.

Leaderboard by Muxy: Automatically displays the channel’s top five cheerers.

Live Emote Reactions by Porcupine: Allows viewers to react by sharing emotes live.

Loyalty, Music, Polls & Games by Streamlabs: Shows loyalty points, displays polls, lets viewers enter giveaways, and host mini-games.

MasterOverwatch by Master Network: On-screen statistics overlay for Overwatch broadcasters.

OP.GG For League of Legends by OP.GG: Provides in-game statistics for creators, including summoner spells, runes, and masteries.

Overlay by Muxy: One stream overlay with many interactive apps.

Schedule by Layer One: Keep your community up to date on your scheduled Twitch events in their local timezone.

Smart Click Maps by ExMachima: Shows a “heatmap” of clicks, allowing viewers to suggest the creator’s next move, card, or weapon by clicking directly on the video.

StreamLegends by Proletariat Inc: Fight monsters, loot treasure, build your channel’s town and raid together.

Summoner Info by Legendary Builds: A summary of the creator’s League of Legends player info with runes, masteries, most played champions, and recent ranked games.

Teams by GameWisp: Promote a Twitch team you belong to with the Teams panel

TRN Battlegrounds (PUBG) Live Tracker by Tracker Network: Shows live updates of PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS stats. Both Overlay and Panel options available.

TRN Destiny Live Tracker by Tracker Network : Tracks Destiny progress and loadout.

TRN Rocket League Live Tracker by Tracker Network : Tracks Rocket League skill ratings.

What’s Playing by Pretzel Tech: Shows what music from Pretzel is currently playing on stream.