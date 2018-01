Twitch - Dr DisRespect 2.0 feiert Comeback: Feedback kontrovers

Vor einiger Zeit berichteten wir über den vielseits beliebten Streamer Dr DisRespect, der im Dezember 2017 angekündigt hatte, dass er sich aus persönlichen Gründen eine Auszeit nimmt. Einige Wochen war es nun relativ ruhig um das Social-Media-Talent. Doch kürzlich meldete er sich mit einem Announcement-Trailer zurück, den wir unterhalb der News für euch eingebunden haben.

Er kommt zurück, Anfang Februar ist es so weit! Doch der Teaser stößt zu einem geringen Teil auch auf kontroverses Feedback. Dafür verantwortlich ist scheinbar der Umstand, dass seine Frau ein Teil des Trailers ist. Da sich seine Auszeit auf seine Familie bezog, halten es viele nun für fragwürdig, dass er jene Familie nun indirekt ins Spiel bringt. Die andere Seite hält die Auszeit für eine gekonnte Marketing-Aktion, um in einer Twitch-Pause nicht am nötigen Hype zu verlieren. Einige bringen den Namen Tyler1 ins Spiel, der erst kürzlich durch seine Auszeit und entsprechendem Comeback alle Twitch-Rekorde brach.

Guys this was just a marketing ploy so he can take a brake and not lose money or any of Sponsorship's Only thing that it hurt was his rep just a little and people rly don't care. He wanted a brake from twitch and when he comes back all the "hype" around him will boost his numbers