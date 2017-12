Twitch - Bekannter Streamer Dr DisRespect nimmt Auszeit wegen Untreue

Allein auf Twitch folgen ihm rund 1,4 Millionen Menschen. Die Interessenten dürfen in naher Zukunft demnach wohl weniger Streams erwarten. Nachfolgend haben wir das Statement für euch eingebunden, sodass ihr euch den Ausschnitt nochmal persönlich anhören könnt.

Normalerweise miemt er in seinen Streams stets den harten Spieler und bleibt seiner Rolle als Dr DisRespect treu, doch hier tritt der Mann fassungslos und sichtlich zu Tränen gerührt auf, ganz außerhalb der Rolle.

Der bekannte Streamer Guy Beahm oder auch Dr DisRespect , den einige von euch sicherlich auch von seinen unterhaltsamen PUBG-Streams kennen dürften, hat kürzlich via Twitch eine persönliche Stellungnahme zu einem privaten Thema abgehalten.

Der bekannte Streamer auf Twitch Dr DisRespect hat kürzlich eine kleine Stellungnahme gegeben, in der er auf private Fehler eingeht und verkündet, dass er sich vorerst auf andere Dinge konzentrieren möchte. Ausschlaggebend dafür sei seine Untreue gegenüber seiner Familie und Fehler, die er begangen habe.

