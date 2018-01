Turok - Klassik-Shooter erscheint für die Xbox One

Alle Fans des alten Turok-Klassikers für den N64 erhalten in Bälde ein Pendant für die Xbox One. Das geht aus einem neuen Eintrag seitens der PEGI hervor. Der Titel wird ab 16 Jahren freigegeben sein.

Turok, der Klassiker, den es auf der N64-Konsole zu sehen gab, hat sich einen Weg in die Herzen vieler Spieler gebahnt. Nun gibt es rege Anzeichen dafür, dass der Titel in absehbarer Zeit auch für die Xbox One erscheint.

Einige Spieler vermuteten es sicherlich bereits, nachdem der Titel vor geraumer Zeit für den PC erschien. Die Mannen der Night Dive Studios schicken euch hier durch einen Zeitsprung in eine längst vergangene Zeit mit dem namensgebenden Held Tal'Set, der gemeinhin nur als Turok bezeichnet wird.

PEGI-Eintrag gibt Hinweis

Erwähnenswert an dieser Stelle ist, dass der Titel für die PC-Version bereits generalüberholt und beispielsweise mit neuen Level-Designs ausgestattet wurde. Im Detail weist eine Prüfung für die Altersfreigabe des Titels der PEGI nun daraufhin. Wann der Titel für die Xbox One erscheint, lässt sich bisher noch nicht eindeutig sagen. Der Eintrag wurde erst kürzlich veröffentlicht und besagt, dass das Spiel auf der Xbox One ab 16 Jahren freigegeben ist: