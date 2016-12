Wer auf Voxel-Abenteuer steht und eine PlayStation 4 oder Xbox One sein Eigen nennt, der kann ab sofort kostenlos Teil der jüngst gestarteten Open Beta werden, die vom Entwicklerteam als eine Art Soft Launch bezeichnet wird. Alle Infos.

Es ist soweit: Trove ist offiiziell in die offene Beta für Konsolen gestartet und kann über den jeweiligen Store kostenfrei heruntergeladen und gespielt werden. Wichtigste Info vorab: Jeglicher Fortschritt der Testphase wird in den späteren Release übernommen, man muss sich also dahigehend nicht beschränken. Wer innerhalb der Open Beta Einkäufe im Shop des MMO tätigt, bekommt ein legendäres Drachenmount gratis dazu.

Trove bezeichnet sich selbst als Voxel-Abenteuer, in welchem man die verrücktesten Bauten erschaffen und wilde Kämpfe gegen wahnsinnige Monster erleben kann. Seit das Spiel 2015 für den PC erschien, konnte es mehr als fünf Millionen Spieler in seine Welt locken. Anfang 2017 soll dann der fertige Konsolenrelease stattfinden.

Untenstehend gibt es für euch den Trailer zur offenen Beta auf PlayStation 4 und Xbox One. Viel Spaß!

