Diese Woche startet das Schneefest im kostenlosen Voxel-MMO Trove und bringt neben kostenlosen Geschenken für gute wie böse Spieler unter anderem neue, witzige Aktivitäten, die dem Zeitvertreib dienen. Außerdem darf sich die weihnachtlich gestimmte Community auf neue Quests, Stories und ein ganz besonderes Mount freuen.

Ein anderes Highlight des Updates ist es allerdings, dass man ab sofort eigene Minigames erschaffen und dann selbstverständlich ausprobieren kann. Wie das genau abläuft, worauf die Spieler achten müssen und was es sonst noch so gibt, erfahrt ihr im untenstehenden Video zu den Minispielen. Viel Spaß!

Game Director Andrew Krausnick hält in seinem Brief an die Community große Pläne für 2015 fest. Mit fliegenden Inseln, mehr Handwerk, Inselkönigreichen, Piraten, einer stärkeren ...