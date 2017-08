Tropico 6 - El Presidente auf der gamescom 2017

Im Rahmen der gamescom 2017 haben wir uns für euch den neuesten Teil der beliebten Tropico-Reihe angesehen. Mit Tropico 6 übernehmen wir erstmals die Kontrolle über ganze Archipele und sorgen so dafür, dass El Presidente nicht nur auf einer Insel seinen Einfluss ausüben kann. Was sich sonst noch alles ändern wird, erfahrt ihr hier!

Zweifelsohne gehört die Tropico-Reihe aufgrund ihres fantastisch zynischen Humors und der wirtschaftlich tiefgehenden Mechaniken mit zu den besten und beliebtesten Spielen im Bereich der Wirtschafts- und Aufbaustrategie-Games. Bereits vor wenigen Wochen bestätigte der Publisher Kalypso Media, dass der Diktator El Presidente mit Tropico 6 zurückkehren und erneut die Tropen unsicher machen wird. Davon konnten wir uns während der gamescom 2017 einen Eindruck verschaffen und sind uns ziemlich sicher, dass ein großer Titel ins Haus stehen wird.

Neues Team - alte Stärke

Die größte Änderung bei Tropico 6 fällt direkt ins Auge, denn das bisherige bulgarische Entwicklerstudio Haemimont Games wird durch das deutsche Team von Limbic Entertainment ersetzt. Das Langener Studio sitzt bereits 16 Monate an der Entwicklung von Tropico 6 und möchte einige Neuerungen bieten. Angefangen mit ganzen Archipelen, die wir uns Untertan machen können. Bisher war es nur möglich einen Inselstaat zu besetzen - jetzt können wir auch die Nachbarinseln erobern und die unterschiedlichen Gebiete mit Tunneln, Brücken und Schiffen bereisbar machen.

Überhaupt wirken die Neuerungen von Tropico 6 äußerst mächtig, was sicherlich auch daran liegen mag, dass man auf die Unreal Engine 4 setzt, die aktuell mit zu den beliebtesten und besten Engines auf dem Markt gehört. So ist es sogar möglich, dass die Inselbewohner einen vollkommen eigenen Tagesablauf erhalten und sich somit an Tageszeiten orientieren und beispielsweise nachts eher schlafen werden. Aber auch alte Dinge wie die Sehenswürdigkeiten kehren zurück: Ganze 17 Monumente werden im Spiel enthalten sein und lassen sich mithilfe von Spionen aus anderen Ländern stehlen und kurzerhand ins eigene Imperium fliegen lassen. Dies ist nicht nur witzig anzuschauen, sondern wird dem Staat auch einige Boni in Sachen Tourismus und ähnlichen Dingen bieten. So sahen wir beispielsweise, dass man einfach den Eiffelturm aus Paris entführte und mit einem Flugzeug samt Schleppnetz einfach auf unsere Hauptinsel fallen ließ. Die Bewohner waren entzückt von ihrer neuen Sehenswürdigkeit.

Reden und Mehrspieler

Großen Wert legt das Team von Limbic Entertainment auch auf die Reden von El Presidente. Dabei könnt ihr aus einzelnen Satzteilen eine Rede entwickeln, die sich dann auf das Volk auswirkt und neue politische Versprechungen enthalten könnte - die ihr dann nachher höchstwahrscheinlich sowieso nicht halten werdet. Aber Achtung: Die nächste Wahl kommt bestimmt und El Presidente möchte wirklich Alles - außer abgesetzt zu werden!

Tropico 6 soll irgendwann im Jahr 2018 erscheinen und befindet sich noch trotz der bisherigen 16 Monate noch in einer ordentlichen Entwicklungsphase. In den kommenden Monaten sollen wir mehr Informationen bekommen, die sich dann beispielsweise auch auf Dinge wie Multiplayer oder gar einen Coop-Modus beziehen soll. Man darf gespannt sein und die kubanische Zigarre voller Vorfreude zwischen den Fingern drehen.

Seitenauswahl

Infos zu Tropico 6