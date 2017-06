The Town of Light - Psychiatrie-Horror bald auch für Konsolen

Bald schon erscheint das psychologische Horror-Adventure The Town of Light auch für PlayStation 4 und Xbox One. Wir sagen euch, was die realistische Thematisierung eines Psychiatrieaufenthalts zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts verspricht.

The Town of Light erzählt die Geschichte der 16-jährigen Renée, die 1938 aus ihrem Alltag gerissen und in einer Anstalt untergebracht wird. Im Mittelpunkt stehen dabei das immer noch tabuisierte Thema der psychischen Erkrankungen und der damalige verstörende Umgang des medizinischen Personals mit den Betroffenen.

Es handelt sich hierbei um ein psychologisch angehauchtes Horror-Adventure ab 18, das an einem real existierenden und detailgenau nachgestalteten Ort spielt und auf einer wahren Begebenheit basiert. Die Mischung aus einer starken narrativen Komponente und dem grausamen Realismus soll uns dabei an die heimischen Bildschirme fesseln.

Bald auch für PS4 und Xbox One

The Town of Light erschien bereits 2016 für PC und ermöglicht es den Spielern seitdem dank Oculus Rift-Unterstützung, die Schrecken der vergangenen Psychiatriegeschichte sogar in der virtuellen Realität nachzuempfinden. Am 06. Juni 2017 kommt der Titel nun auch endlich auf die Konsolen und kann dann in digitaler oder physischer Form für PlayStation 4 und Xbox One erworben werden.

Zur Feier der Ankündigung veröffentlichten die Mannen von Lka.it zudem einen Live-Action-Trailer, der es in sich hat und den realen Hintergrund der Geschichte hervorheben soll. Diesen findet ihr wie gewohnt in unserer Video-Rubrik:

