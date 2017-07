The Town of Light - Die Bedeutung der Puppe Charlotte

Entwickler Lka.it widmet einem der faszinierendsten Charaktere aus The Town of Light jetzt ein eigenes Video: der Puppe Charlotte. Welche Bedeutung sie für die Protagonistin hat und wofür sie sonst noch steht.

Bereits 2016 erschien das narrative Horror-Adventure The Town of Light für den PC und eroberte die Herzen seiner Spieler im Sturm. Seit gut einem Monat ist das Spiel mittlerweile auch für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Auch Konsolen-Freunde können die Geschichte der 16-jährigen Renee, die 1938 in einer Nervenheilanstalt untergebracht wird, nun hautnah miterleben. Immer im Mittelpunkt des Geschehens: der damalige Umgang der Fachkräfte mit psychischen Erkrankungen und den an ihnen leidenden Patienten.

Charlotte - Objekt der Herzen

Besonders gut kam bei den Spielern aber nicht nur das Setting an, das einem real existierenden Ort nachempfunden wurde, sondern auch die kleine Puppe Charlotte. Sie entspricht zwar auf den ersten Blick dem oberflächlichen Horror-Cliché einer Puppe, hat aber noch einiges mehr zu bieten. Dies betrifft nicht nur die persönliche Bedeutung des faszinierenden Charakters für die Protagonistin, sondern auch das, was sie über die Menschheit an sich aussagt.

Die vielen Fragen der Fans motivierten Lka.it jetzt zu einem neuen Video, in dem Charlotte in den Mittelpunkt gerückt wird. Dieses könnt ihr euch wie gewohnt in unserer Video-Rubrik ansehen:

Seitenauswahl

Infos zu The Town of Light