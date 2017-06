Toukiden 2 - Free-to-Play-Version angekündigt

Obwohl Toukiden 2 erst im März erschienen ist, zieht Koei Tecmo jetzt nach und will auch eine kostenlose Version des Spiels anbieten. Bei dieser steht der Multiplayer im Fokus, es gibt allerdings auch einige große Einschränkungen. Fans von Monster-Hunter-ähnlichen Spielen sollten die Ohren spitzen!

Wer den japanischen Markt beobachtet hat, für den dürfte die Ankündigung keine große Überraschung sein: Das Action-RPG Toukiden 2 kriegt eine kostenlose Variante namens Toukiden 2: Free Alliances Version. In Japan ist letztes Jahr kurz nach Launch des Titels eine Free-to-Play-Variante nachgereicht worden, die sich vor allem an Multiplayer-Fans richtete. Auch die Version, die hierzulande bald erscheint, will mit Mehrspieler-Inhalten und der Möglichkeit, gemeinsam mit Besitzern der Vollversion zu spielen, punkten.

Zudem bietet die Free Alliances Version auch einen kurzen Auszug aus der Einzelspieler-Kampagne. Das erste Kapitel wird komplett spielbar sein. Wer die Vollversion von Toukiden 2 kauft, kann seinen Spielstand importieren.

Begrenzt wird der Spielspaß durch ein Ausdauersystem. Jede Multiplayer-Mission kostet Ausdauerpunkte, die nur langsam regenerieren. Wer nicht warten will, kann aber Gems im PlayStation-Store kaufen, die zum Nachfüllen genutzt werden.

Mit Gems wird es außerdem möglich sein, die Kapazität für Ausrüstungs- und Material-Kisten zu erhöhen sowie Mitama-Tickets zu erwerben. Letztere ermöglichen es, Seelen zu erhalten, durch die man seine Waffen und Rüstungen verbessern kann.

Los geht es am 31. Mai, dann erscheint die Free Alliances Version für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Der PC geht allerdings leer aus, obwohl Toukiden 2 auch auf dem Computer spielbar ist, kriegt diese Plattform keine kostenlose Version spendiert.

Seitenauswahl

Infos zu Toukiden 2