Welche Trailer waren 2016 am wichtigsten und wurden auf YouTube am meisten geklickt? Wir geben euch eine übersichtliche Liste der Top 10 Trailer für dieses Jahr.

2016 war definitiv kein Jahr der Langeweile und so manch ein Blockbuster ist auf dem Videospielemarkt erschienen. Gute Verkaufszahlen gehören ebenfalls dazu aber die erreicht man meist nur, wenn der Hype stimmt. Am besten baut man diesen Hype durch Trailer auf YouTube auf - doch welcher Trailer wurde am häufigsten angeschaut?

Wir haben für euch die Top 10 der meistgeklickten Trailer im Jahr 2016 zusammengefasst - die Bewertung spielt dabei übrigens keine Rolle.

1. BATTLEFIELD 1: 49,864,296 views

2. CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE: 35,930,951 views

3. CLASH OF CLANS: HOG RIDER: 32,332,845 views

4. GEARS OF WAR 4: TOMORROW: 17,091,816 views

5. CLASH OF KINGS: 17,080,025 views

6. OVERWATCH: DRAGONS: 14,059,394 views

7. POKEMON SUN & MOON: 10,767,945 views

8. FIFA 17: 10,644,036 views

9. WATCH DOGS 2: 10,097,425 views

10. DOOM: 9,651,691 views

