Tomb Raider - Doch keine Remaster-Version der ersten drei Teile

Anscheinend wird Entwickler RealtechVR doch nicht an einer Neuauflage der ersten drei Tomb-Raider-Teile arbeiten. Im neuesten Twitter-Beitrag des Unternehmens heißt es: "Nach dieser Episode konzentrieren wir uns auf neue Projekte mit Augmented Reality auf iOS und VR auf PC. Wir sind nicht länger Third-Party-Lizenzen verpflichtet."

Wie diese Entscheidung genau zustande gekommen ist, kann nur spekuliert werden. Möglicherweise möchte Publisher Square Enix die Neuauflage selbst in Angriff nehmen oder ein anderes Studio dazu verpflichten. Möglicherweise gab es auch Meinungsverschiedenheiten zwischen den verschiedenen Parteien.

Im Jahr 1996 ist der erste Tomb Raider-Ableger mit der ikonischen Heldin Lara Croft für Sega Saturn veröffentlicht worden. Nur vier Wochen später erschien das Action-Adventure schließlich auch für DOS und Sonys PlayStation. 2007 durften sich Fans der erfolgreichen Spielereihe mit Tomb Raider: Anniversary auf ein Remake des ersten Teils freuen. Grafik, Story und Steuerung wurden überarbeitet, die Schauplätze sind aber weitgehend identisch geblieben.

TR1-3 remaster for PC are planned for Steam for free and will requires the purchase of the DOS version being sold on Steam (like ZDoom playing Doom games). Also the PC version will supports OpenVR and features a new 3D engine for both 3 games.