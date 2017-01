Neben Walton Goggins und Alicia Vikander ist mit Daniel Wu nun ein weiterer Schauspieler bekannt gegeben geworden, der in dem kommenden Tomb Raider-Film mitspielen wird. Wie bereits vor einigen Monaten von den Verantwortlichen mitgeteilt worden ist, soll der Film am 16. März 2018 in die Kinos kommen.

Immer mehr Spieleverfilmungen locken uns Gamer auch in die Kinosäle. Während momentan Michael Fassbender als Assassine über die Leinwand hüpft und den gefährlichen Todesprung vollführt, warten Fans auf eine ganz bestimmte weibliche Videospielikone mit Namen Lara Croft. Wie bereits im Sommer letzten Jahres seitens Warner Bros. und MGM mitgeteilt worden ist, soll 16. März 2018 ein neuer "Tomb Raider"-Film in die Kino kommen. Wann der Film auch in den deutschen Kinos zu sehen sein wird, ist bisher noch unklar.

In die Hauptrolle des Film-Reboot schlüpft Alicia Vikander, die für "The Danish Girl" einen Oscar erhalten hat. Als Lara Croft wird Vikander gegen Walton Goggins antreten, der den Bösewicht verkörpert und bereits in Filmen wie "The Hateful Eight oder "Diablo" zu sehen war.

Nun ist ein weiterer Schauspieler bekannt gegeben geworden, der den Cast erweitern wird. Wie die Redakteure von Variety berichten, handelt es sich dabei um Daniel Wu, der einen Schiffskapitän spielen wird, der Lara, bei ihrem Unterfangen ihren Vater zu finden, behilflich sein wird. Bekannt ist Wu unter anderem als Gul"dan aus "Warcraft: The Beginning" oder der TV-Serie "Into The Badland".

Infos zu Tomb Raider-Film