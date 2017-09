Tomb Raider-Film - Richtig kriegerisch: Neues Bild zeigt Lara kampfbereit

Wer Angst hat, der kommende Tomb-Raider-Film könnte eine weichgewaschene Videospielverfilmung werden, dürfte sich über das neue Lara-Bild freuen, welches nun im Internet herumgeistert - dieses zeigt Lara in einer wirklich beeindruckenden Pose.

Der kommende Tomb-Raider-Film hat es in allerlei Hinsicht gar nicht so einfach: Nicht nur sind Videospielverfilmung in Verruf gekommen, nein, das Reboot muss sich auch noch mit der „Tomb Raider“-Version aus den 2000ern messen. Letzterer durfte sich zwar schon damals nicht über herausragende Kritiken freuen, jedoch sehen allerlei Zuschauer Angelina Jolie immer noch als die einzig wahre Lara an.

Wie bisherige Bilder und Eindrücke jedoch andeuteten, scheint sich das Reboot viel mehr in eine andere „Tomb Raider“-Richtung zu bewegen, die eher der aktuellen Videospielreihe von Square Enix entspricht – zumindest scheinen schon jetzt Bekleidung sowie Alter genau dies anzudeuten.

Dennoch scheint sich das Reboot nicht in eine Art „weichgewaschener Neustart“ zu entwickeln, wie das neue Bild vom Magazin Empire beweist. Dieses zeigt Schauspieler Alicia Vikander in einer wirklich energisch kriegerischen Pose, welche auch auf einen kämpferischen Zusammenhang schließen lässt. Das neue Bild findet ihr selbstverständlich unter diesem Beitrag verlinkt.

Bereits zu Beginn dieses Jahres gab es heftige Diskussion hinsichtlich der Darstellerin von Lara, da diverse Fans eine Diskussion bezüglich der Größe von Alicias Oberweite losgetreten hatten – ein guter Start klingt zwar anders, aber allein diese Bilder deuten an, dass Alicia Vikander in ihrer Rolle als Lara Croft alle Zuschauer eines Besseren belehren könnte.

Seitenauswahl

Tomb Raider-Film - Diese Schauspielerin ist die neue Lara Croft! Die Suche hat ein Ende. Diese Oscar-Gewinnerin wird in Zukunft in die großen Fußstapfen von Angelina Jolie treten und im Reboot von Tomb Raider die neue Lara Croft spielen.