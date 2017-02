Die Schauspielerin Alicia Vikander wird Lara Croft im kommenden Kinofilm verkörpern. Einige Fans nutzen erste Bilder vom Set nun allerdings weniger als Anlass zur Freude, als für eine lächerliche und im Grunde absolut überflüssige Diskussion.

Schauspielerin Alicia Vikander wird im kommenden Tomb Raider-Film Protagonistin und Videospielikone Lara Croft verkörpern. 2001 und 2003 spielte Angelina Jolie die taffe Abenteuerin, allerdings sind die beiden Blockbuster mittlerweile in die Jahre gekommen und eher schlecht gealtert. Ähnlich wie bei der Videospielserie, soll es nun auch bei den Filmen einen Reboot geben, bei dem die Figur der Lara Croft verjüngt wird.

Auf Twitter sind jetzt erste Bilder von Vikander am Set zu "Tomb Raider" veröffentlicht worden. Darauf ist die Schauspielerin beim Dreh einer Actionszene zu erkennen.

Zahlreiche User haben, anstatt sich über den kommenden Kinofilm zu freuen, den entsprechenden Tweet allerdings dazu genutzt, um eine peinliche Diskussion über die Oberweite der Hauptdarstellerin zu starten. Einige Twitter-Nutzer haben sich darüber beschwert, dass die Brüste von Alicia Vikander zu klein seien, um dem pixeligen Sex-Symbol Lara Croft gerecht zu werden. Ein Fan beendete diese sinnlose Diskussion jedoch recht schnell mit dem folgenden Satz: "I love the idea of Lara Croft being famous for what she can DO, not what her boobs look like".

Wer ist Alicia Vikander?

Alicia Vikander studierte 2004 bis 2007 an der Royal Ballet School in Stockholm und spielte in verschiedenen Musicals an der Göteborger Oper. Später wirkte Vikander bei verschiedenen Dokumentar- und Kurzfilmen mit. In „Ex Machina“ wurde sie zum Indie-Liebling und Traumfrau. Die schwedische Ausgabe der Elle kürte sie im Januar 2012 zur bestgekleideten schwedischen Frau. 2016 gab es einen Oscar für die beste Nebenrolle in "The Danish Girl". Vor kurzem drehte die schwedische Schauspielerin gemeinsam mit Christoph Waltz "Tulpenfieber" (Kinostart 2017).

