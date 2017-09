Tomb Raider-Film - Erster Teaser-Trailer zum kommenden Film veröffentlicht

2018 wird ein neuer Tomb Raider-Film in die Kinos kommen. Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander wird darin Power-Frau Lara Croft verkörpern. Neben dem offiziellen Filmplakat hat Warner Bros. nun einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, der Alicia in Action zeigt.

2001 verkörperte Angelina Jolie Lara Croft aus Tomb Raider, nun folgt Alicia Vikander. Anfang 2017 gab es erste Bilder zu dem 2018 erscheinenden Reboot der Tomb Raider-Verfilmung.

Erster Teaser-Trailer zum kommenden Film veröffentlicht

Darin wird die Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander die Power-Frau und Archäologin Lara Croft aus Tomb Raider verkörpern. Nun hat Warner Bros. gemeinsam mit dem offiziellen Kino-Poster einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht.

Den Teaser-Trailer findet ihr unterhalb dieser Zeilen in dem entsprechenden Tweet. Der vollständige Trailer soll im Laufe des heutigen Tages folgen. Die 28-jährige Alicia Vikander wird in dem kommenden Tomb Raider-Film nicht nur Protagonistin Lara Croft spielen, sondern auch selbst als Produzentin agieren.

TOMORROW - watch the trailer for #TombRaider, in theaters March 2018. pic.twitter.com/Lt5R7KVCkG — Tomb Raider (@TombRaiderMovie) 18. September 2017

Über die Handlung des Kinofilms ist bisher noch nicht viel bekannt. Klar ist aber, dass die neue Lara laut dem produzierende Studio MGM nichts mehr mit der Videospielheldin aus dem Hause Paramount (Tomb Raider und Tomb Raider 2: Die Wiege des Lebens) gemein haben wird. Viel eher konzentriert man sich bei dem Reboot auf eine Generalumsetzung, die sich eher an den jüngeren Videospielen des Frachises wie Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider orientieren wird.

