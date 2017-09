Tomb Raider 2 - Fans arbeiten an Neuauflage - anspielbare Demo verfügbar

Derzeit arbeiten Fans an einer Neuauflage zu dem Action-Adventure von Core Design Tomb Raider 2 aus dem Jahre 1997. Ein entsprechender Trailer sowie eine Demo stehen bereits auf der offiziellen Webseite bereit und machen einen durchaus guten Eindruck.

Im Jahre 1997 veröffentlichte der britische Spieleentwickler Core Design Tomb Raider 2, nun arbeiten Fans an einer Neuauflage auf Basis der Unreal Engine 4. Ein erster Trailer sowie eine Demo geben uns dabei bereits einen Einblick in den aktuellen Stand der Entwicklung. Hinter dem Projekt steck Nicobass, der schon seit gut eineinhalb Jahren an der jetzigen Version arbeitet.

Die Demo "Dagger of Xian" kann auf der offiziellen Homepage kostenlos heruntergeladen werden und bringt insgesamt 1,8 Gigabyte auf die Waage. Der unterhalb dieser Zeilen eingebundene Trailer zeigt das cineastische Intro von Tomb Raider 2 in einem modernen Gewand. Hier fliegt Protagonistin Lara Croft mit einem Helikopter über die Chinesische Mauer.

In der Demo kann das Great-Wall-Level ausprobiert werden, allerdings ist dieses nicht ganz identisch zu dem der Originalversion. Nicobass möchte Tomb Raider 2 nicht nur einfach HD-Grafik verpassen, sondern den Titel so entwickeln, wie es heutzutage gemacht werden würde.

Sämtliche Assets und Animationen sind von Nicobass komplett neu entworfen worden und in die heutige Zeit verfrachtet worden.

