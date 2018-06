Tokyo Ghoul: re Call to Exist - Neues PS4-Spiel lehnt sich an Manga und Anime an

Bandai Namco hat Tokyo Ghoul: re Call to Exist für die PS4 angekündigt. Vorerst nur für Japan bestätigt, ist ein Release im Westen in der Zukunft sehr wahrscheinlich.

Alle Fans von Tokyo Ghoul erhalten nun ein kleines Manga- und Anime-Schmankerl in Videospielform. Bandai Namco hat über das japanische Maganzin V-Jump enthüllt, dass sich ein neues Spiel namens Tokyo Ghoul: re Call to Exist für die PlayStation 4 in Entwicklung befindet.

Bei Tokyo Ghoul: re Call to Exist handelt es sich um ein Survival-Action-Spiel im Universum von Tokyo Ghoul, das mit brisant schnellen Einlagen dreier Charaktere daherkommt. Ihr werdet also drei unterschiedliche Perspektiven erleben. Das bedeutet auch, dass ihr nicht nur an der Seite der Ghule (Kagune) kämpfen werdet, sondern auch den Ermittlern (Quinque) helfen müsst.

Bandai hat bereits bestätigt, dass der Titel große Online-Schlachten unterstützt. Und falls ihr zusammen mit euren Freunden spielen möchtet, dann könnt ihr das sogar im Online-Koop machen.

Selbstredend wurde der Titel vorerst nur für Japan enthüllt und bestätigt. Eine westliche Erwähnung gibt es seitens Bandai Namco noch nicht. Aber ein Release im Westen ist gut möglich. Zumal sich Bandai vor einiger Zeit die Rechte für "Call to Exist" in Europa gesichert hat. Demnach wird das PS4-Spiel sogar sehr wahrscheinlich auch hier erscheinen.