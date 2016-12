Respawn Entertainment hat verlauten lassen, dass am kommenden Wochenende ein Double-XP-Weekend auf allen vorhandenen Plattformen ansteht.

Vor wenigen Tagen berichteten wir euch bereits in puncto Titanfall 2 über den kommenden DLC "Angel City's Most Wanted', der mit einigen Neuerungen auftrumpfen soll. Dieser wird am 30. November für alle Plattformen erscheinen.

Electronic Arts ist auch weiterhin daran gelegen, dass sich Titanfall als Franchise fester auf dem Shooter-Markt etabliert. So wird es noch viele Erweiterungen geben, die kostenlos veröffentlicht werden sollen. Ein weiteres Goodie haben die Entwickler nun für alle Freunde des Multiplayer-Titan-Shooters. Am kommenden Wochenende gibt es doppelte Erfahrungpunkte.

Double-XP-Weekend

Die Mannen von Respawn Entertainment haben nun via Twitter verkündet, dass ein Double-XP-Weekend auf die Spieler wartet und das sogar für alle drei Plattformen (PC, Xbox One, PlayStation 4).

Das Ganze findet vom 9. Dezember bis zum 11. Dezember 2016 statt. Wer im Multiplayer von Titanfall 2 also im Level aufsteigen möchte, der sollte an diesem Wochenende auf jeden Fall in den Titan steigen und das Schlachtfeld betreten.

Earn double XP this weekend in #Titanfall2! pic.twitter.com/JX66rWGB4z — Electronic Arts (@EA) 7. Dezember 2016

Seitenauswahl

Infos zu Titanfall 2

Titanfall 2 - Entwicklung des Ego-Shooters abgeschlossen Die Arbeiten an dem Ego-Shooter Titanfall 2 sind abgeschlossen. Das hat CEO Vince Zampella von Entwickler Respawn Entertainment offiziell mitgeteilt. Einer pünktlichen Veröffentlichung des ...